ايران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني

استنكر مستشار ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة محمد رضا صحرائي اغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة شبكة الجزيرة شيرين ابو عاقلة، وطالب المنظمة خاصة مجلس الأمن “باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني”.

وقال صحرائي، في كلمته الجمعة خلال اجتماع في لجنة المعلومات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، “لقد شهدنا هذه الايام جريمة اخرى من قبل الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فقبل يومين استشهدت الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين ابو عاقلة في هجوم همجي من قبل قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “شيرين ابو عاقلة كانت صوت شجاعة الشعب الفلسطيني ورمزاً وطنياً للصمود والثبات امام العدوان والاحتلال الظالم الذي يتحمله الشعب الفلسطيني منذ أمد طويل”.

وتابع الدبلوماسي الايراني أن “اغتيال شيرين ابو عاقلة من قبل الكيان الاسرائيلي يعد جانباً من الحرب طويلة الامد والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التغطية على جرائم هذا الكيان ضد الفلسطينيين وانتهاكه الصارخ للقوانين والاعراف الدولية”.

وقال إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية إذ تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية، تؤكد دعمها اللامحدود والشامل للشعب الفلسطيني في المقاومة المحقة والمشروعة امام الاحتلال والعدوان ومن أجل حصوله على حق تقرير المصير”.

يُذكر أن الصحفية الفلسطينية مراسلة شبكة الجزيرة شيرين ابو عاقلة استشهدت اثر اصابتها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في هجومها على مخيم جنين في فلسطين المحتلة فجر الاربعاء، كما اصيب زميلها علي السمودي ايضاً خلال الهجوم ووصفت حالته بالمستقرة.

المصدر: فارس