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May 14 2022 - 09:04

كورونا في كوريا الشمالية.. 21 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة

منذ 42 mins 14 May، 2022
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب “حمّى” وسط تفشّي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك أنه تم علاج أكثر من 288 ألف شخص وسط تفشي فيروس كورونا.

كما نقلت وكالات تصريحا منسوبا لزعيم كوريا الشمالية قال فيه إن “تفشي وباء كورونا في بلادنا يمثل كارثة كبرى لكن بإمكاننا التغلب على الأزمة اليوم”.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، زار مقر الوقاية من الأوبئة، وانتقد المسؤولين لفشلهم في تلافي “نقطة ضعف في نظام الوقاية من الوباء”.

وأعلنت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، استعدادها لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات المضادة لكورونا وغيرها من الإمدادات الطبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + وكالة سبوتنيك

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