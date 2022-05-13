الجهاد الاسلامي: مقتل أحد كبار الضباط في جنين دليل على فعالية وحيوية المقاومة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن مقتل أحد كبار الضباط في قوة العمليات الارهابية الخاصة في جيش العدو دليل على فعالية وحيوية المقاومة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، وصل “وكالة فلسطين اليوم الاخبارية”، أن مقتل الضابط اعتراف بخيبة جيش العدو وفشل، مشيرًة إلى أنه لم يتمكن من اعتقال الأخ المجاهد محمود الدبعي إلا بعد أن فرغت ذخيرته حيث قاوم العدو واشتبك معه لنحو خمس ساعات متواصلة اذاق العدو الويل وأثخن في صفوف جنوده وضباطه.

وهذا نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

تصدي كتيبة جنين للاحتلال وسام فخر على جبين فلسطين

بكل بسالة وثبات يواصل المقاتلون الأبطال التصدي لمحاولات اقتحام جنين من قبل جيش الاحتلال ووحدات إرهابه الخاصة.

إن صمود أبطال كتيبة جنين رغم حجم الملاحقة والاعتقالات والاغتيالات التي تستهدفهم ، هو وسام فخر في تاريخ فلسطين والأمة.

إن مقتل أحد كبار الضباط في قوة العمليات الارهابية الخاصة في جيش العدو دليل على فعالية وحيوية المقاومة ، وهو اعتراف بخيبة جيش العدو وفشله ، فهو أيضاً لم يتمكن من اعتقال الأخ المجاهد محمود الدبعي إلا بعد أن فرغت ذخيرته حيث قاوم العدو واشتبك معه لنحو خمس ساعات متواصلة اذاق العدو الويل وأثخن في صفوف جنوده وضباطه ، قام العدو خلالها باطلاق الصواريخ صوب منزله وفجر جدران غرف البيت وحوله إلى ساحة مكشوفة ، واستخدم قوات كبيرة ومعززة لاعتقال مقاوم بطل يقوم بواجبه المشروع دفاعاً عن شعبه وأرضه ومقدساته.

إننا نؤكد أن سياسة العدو واعتقال المقاومين الأحرار لن يثنيهم عن استمرار دورهم وواجبهم في مقاومة العدو وقتاله في كل مكان، وإن جرائم العدو ستزيد من اصرارنا على المقاومة وتنفيذ العمليات الفدائية.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الجمعة 12 شوّال 1443هـ، 13 مايو 2022م

المصدر: فلسطين اليوم