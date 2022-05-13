قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة لمشفى ابن سينا بالرصاص في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 11:46

قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة لمشفى ابن سينا بالرصاص في مخيم جنين

منذ 47 mins 13 May، 2022
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