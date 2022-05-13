واشنطن وسيول تبحثان إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ وزيارة بايدن المرتقبة لكوريا الجنوبية

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع نظيره الكوري الجنوبي كيم سونغ خان إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، وكذلك زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة لكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي بين المسؤولين، أنهما “دانا إطلاق الصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية معتبرين اياها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والتزما بالحفاظ على التنسيق الوثيق من أجل التصدي للمخاطر الصادرة من كوريا الشمالية”.

وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان مساء الخميس بالتوقيت المحلي (ظهر الخميس بتوقيت موسكو).

وحسب معطيات سيول فإن الصواريخ قطعت مسافة نحو 360 كلم، وحلقت على ارتفاع يصل إلى 90 كلم.

المصدر: وكالات