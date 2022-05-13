أبرز أسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-05-2022

البناء

– ربطت مصادر كنسيّة بين عودة البطريرك بشارة الراعي إلى خطابه التقليدي التصعيدي بوجه المقاومة والتيار الوطني الحر بعد تأجيل زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لأسباب صحيّة تجعل التأجيل أقرب للإلغاء، ومعلوم أن الزيارة كانت ستسفر عن نقل الملف السياسيّ من البطريرك إلى لجنة من المطارنة.

– تقول مصادر أوروبيّة إنَّ موقف إيران من مشاريع التسويات لقضايا الخلاف التي تحول دون التوصل لاتفاق في فيينا حازم في الثبات عند شروط تسمح بالقول إنَّ إيران قرّرت أن تنال كل شيء أو لا شيء، وهذا يعني أنها فقدت حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي والأرجح أنها استغنت عنه.

اللواء

– يتصرف مرجع حالي، وكأن عودته شبه أكيدة لمنصبه، في ضوء رهانات على تفاهم أميركي، أوروبي، إقليمي وعربي على عدم ترك لبنان يواجه مصيره!

– تواجه تحركات المرشحين في غير دائرة في المدن الكبرى والأقضية صعوبة حشد مؤيدين في اللقاءات العامة.

– أدى انفراج قضائي إلى انفراج في السوق السوداء لجهة تراجع ملحوظ في سعر الصرف، خلافاً للمتوقع.

الجمهورية

– أرسلت شخصية سياسية إلى مسؤول كبير توضيحات لمواقف هجومية أطلقها ضده إلاّ أن المسؤول رفضها وردّ حامل التوضيحات على أعقابه.

– أبلغ زعيم وسطي مسؤولاً كبيراً بأنَّه مضطر في هذه الفترة لأن يرفع من وتيرة تصعيده ضد حزب معين وقال: ليتحملونا فقط حتى ١٥ أيار.

– ساءت العلاقة بين أحد الوزراء وهيئة كان من المفترض أن تعاونه في إدارة استحقاق بالغ الأهمية بسبب مواقف مسؤولي الهيئة التي اعتبرها غير مسؤولة.

المصدر: صحف