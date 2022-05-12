الامام الخامنئي استقبل امير قطر: لتدرك الدول العربية انه لا يمكن التعويل على العدو الاسرائيلي

أكد الامام السيد علي خامنئي أن “ظلم الصهاينة الأشرار للشعب الفلسطيني على مدى عقود يشكل حقيقة مرة وضربة للأمة الاسلامية والعالم العربي”، ولفت الى انه “إزاء هذه الجرائم الصهيونية فإن إيران تعول على العالم العربي أن ينزل بشكل صريح إلى ميدان العمل السياسي”.

وقال الامام الخامنئي خلال استقباله امير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني “على الدول العربية أن تدرك أن الكيان الغاصب اليوم ليس في وضع يمكن لها من التعويل عليه ولا أن يرهبونها”، وأشار الى انه “في قضية حي الشيخ جراح العام الماضي دعم بعض الدول العربية لم يرقَ حتى إلى مستوى بعض الأوروبيين”.

وعن العلاقات بين ايران وقطر، رأى الامام الخامنئي أن “المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدنٍ للغاية ويجب مضاعفته إلى اضعاف”، وأشار إلى أن “هناك مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتوسيع التعاون”، وأضاف “يجب علينا باعتبارنا نحن دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا من خلال وحدة الرأي والتعاون”.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن سعادته لزيارته إيران للمرة الثانية، وأشاد بالمكانة البارزة للامام الخامنئي في العالم الإسلامي.

كما أعرب الشيخ تميم عن أسفه لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي الذي ارتكب هذه الجريمة بدم بارد.

المصدر: قناة العالم