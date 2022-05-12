علي فيصل نعى الشهيدة ابو عاقلة ودعا لمعاقبة معاقبة الاحتلال وجنوده ووضعه امام المحاكمة الدولية

نعى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل في بيان” شهيدة فلسطين والحرية والاعلام الحر شيرين ابو عاقلة التي استشهدت برصاص اسرائيلي حاقد وغادر لا حدود لارهابه”، واصفا الشهيدة بـ ” أيقونة الصحافة الفلسطينية ونوارة القدس والصوت الصادح بالحرية العابر للميادين والساحات والمعبرعن مقاومة شعب فلسطين في مواجهة ارهاب الاحتلال الاسرائيلي”.

واعتبر أن” تفاصيل الجريمة تؤكد في كل جزئية منها انها عملية اغتيال تتحمل مسؤوليتها دولة الارهاب الاسرائيلية التي تحرض وتقتل وتعتقل وتسرق الارض، وبالتالي هي جريمة برسم المجتمع الدولي على مستوى مؤسساته السياسية والاعلامية والحقوقية لادانة الجريمة اولا والعمل على معاقبة الاحتلال وجنوده ووضعه امام المحاكمة الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام