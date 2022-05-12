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May 12 2022 - 07:34

إعلان حالة الطوارئ “المفاجئة” في كوريا الشمالية بسبب فيروس “كورونا”

منذ 16 mins 12 May، 2022
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أخبار دولية - كوريا الشمالية

أعلن السلطات الكورية الشمالية حالة الطوارئ “المفاجئة” في البلاد بسبب ظهور أول إصابة بفيروس “كورونا”.

ووفقا لوكالة “يونهاب” نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن السلطات الكورية الشمالية في 8 مايو أجرت اختبارات لسكان بيونغ يانغ، وأظهرت نتائجها اكتشاف نوع فرعي من سلالة “أوميكرون”.

وعلى إثر ذلك، جرى عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري وألقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا بهذه المناسبة.

وقال بيان نشرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية: “نشأت حالة طارئة في بلادنا التي كانت منذ فبراير 2020 حتى يومنا هذا لمدة عامين وثلاثة أشهر تحت حراسة جبهة طارئة لمكافحة الأوبئة”.

المصدر: وكالات

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