قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس هذه اللحظات (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 04:08

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس هذه اللحظات (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 12 May، 2022
أخبار موقع المنار

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