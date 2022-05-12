التحالف الدولي: داعش لا يزال تهديدا مستمرا ومحاربته في سوريا والعراق أولوية

قال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، إن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا، مؤكدا مواصلة محاربته في سوريا والعراق.

وبحسب بيان مشترك لدول التحالف، اليوم الأربعاء، “أكد الوزراء أن ضمان الهزيمة الدائمة لداعش في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى… وشددوا أنه على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة داعش خلال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شن هجمات في العراق وسوريا، ويمثل تهديدًا مستمرً ، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل الصناعة في شمال شرق سوريا في كانون الثاني /يناير”.

وأكد الوزراء مجدداً على “أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية”، مؤكدين الاستمرار في “تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البشمركة والشركاء المحليين في سوريا”.

وأكد الوزراء على “الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بقيادة مدنية في العراق، وشددوا أيضًا على الحاجة إلى ضمان حلول مستدامة طويلة الأجل لمقاتلي داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم”.

كما أقر الوزراء بالحاجة إلى “مواجهة التهديد المتطور لداعش في إفريقيا”، مؤكدين العمل على “تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون للأعضاء الأفارقة في التحالف”، وذلك عبر “تبادل التقييمات حول تهديد داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في القارة الأفريقية، وتبادل المعلومات الاستباقي وإدارة الحدود”.

وتأسس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في أيلول/سبتمبر 2014، بهدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، ويضم التحالف 84 دولة ومنظمة دولية شريكة تنتمي لمختلف مناطق العالم.

المصدر: سبوتنيك