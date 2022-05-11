العلاقات الاعلامية في حزب الله تتقدم من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة أبو عاقلة ومن الإعلاميين بأحر التعازي والمواساة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 13:06

العلاقات الاعلامية في حزب الله تتقدم من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة أبو عاقلة ومن الإعلاميين بأحر التعازي والمواساة

منذ 43 mins 11 May، 2022
استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة
لبنان

أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي:

تتقدم العلاقات الاعلامية في حزب الله من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة ‏شيرين ابوعاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام ‏الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد ‏الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في ‏الضفة الغربية، وهي الاعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع ‏الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً.‏

إن استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة في قلب الحدث يؤكد الدور الهام ‏والرئيسي الذي يضطلع به الاعلاميون الشجعان في فضح الاعتداءات  ‏الارهابية الاسرائيلية اليومية والتي يحاول الاحتلال طمسها عبر التضييق ‏الشديد على الاعلاميين ووسائل الإعلام. ‏

إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة، نستنكر بشدة اعتداءات قوات الاحتلال ‏الاسرائيلي على الاعلاميين، ونطالب المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية

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