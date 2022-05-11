الجهاد الإسلامي تنعي الصحفية أبو عاقلة وتؤكد أن استهدافها محاولة فاشلة لتغييب الحقيقة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 11/5/2022، الصحفية الفلسطينية المتميزة شيرين أو عاقلة (مراسلة قناة الجزيرة) التي استشهدت بعد تعرضها لرصاص الاحتلال المباشر أثناء اقتحامه لمخيم جنين، وأصيب أيضاً الصحفي الفلسطيني علي السمودي.

واستشهدت الزميلة الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الدولية، بعد اغتيالها بشكل مباشر في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين “نعزي شعبنا ونعزي عائلة الأخت الصحفية شيرين وأسرتها وللحركة الإعلامية الفلسطينية والعربية ولزملائها في قناة الجزيرة ولكل شعبنا الذي طالما شاهد جنين وعرفها وهي تقوم بواجبها الوطني والمهني بكل اقتدار واخلاص وحرص. ”

وبين، أن شيرين أبو عاقله استشهدت برصاص الاحتلال في الرأس ، ما يعني أنها تعرضت لنيران قناصة جيش الاحتلال التي تنتشر وتطلق النار تجاه كل حركة أثناء اقتحامها لمخيم جنين.

واعتبر عز الدين، أن جريمة اعدام الصحفية الفلسطينية الكبيرة والرائدة شيرين أبو عاقله ، جريمة يجب أن تستنهض كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته ، ويجب أن تشعل الغضب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وشدد على أن هذه الجريمة محاولة صهيونية فاشلة لتغييب الحقيقة وتغييب الصورة التي توثق جرائم الاحتلال وتنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم .

المصدر: فلسطين المحتلة