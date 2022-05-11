مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة صانور جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 10:08

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة صانور جنوب جنين

منذ 48 mins 11 May، 2022
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