مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة صانور جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 11 2022 - 10:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله في المهرجان الإنتخابي في بيروت وجبل لبنان: لا نقبل تحميل المودعين أي خسائر أو أي مسؤولية
السيد حسن نصر الله:المصارف اللبنانية على مدى 30 سنة أخذت أموالا من المودعين وأقرضت الدولة بفوائد عالية وجنت أرباحا طائلة
السيد نصر الله: هذه هي بيئة المقاومة التي توقعتم من خلال تجويعها واتهامها وراهنتم على أن تبدل وتنقلب وتنقل البندقية
السيد نصر الله: هذا الجمهور وهذه البيئة وفية للبنانها وفلسطينها وقدسها ومقاومتها وشهدائها وجرحاها وأسراها
السيد نصر الله: حركة أمل درع لنا ونحن درع لها
السيد نصر الله: أي جماعة سياسية لا تستطيع أن تكون بديلا عن الدولة لا في الأمن ولا في الإقتصاد ولا في المعيشة والصحة
السيد نصر الله: كثيرون جربوا إحداث تغييرات دراماتيكية فذهبت البلاد إلى حرب أهلية ومن يدفع باتجاه الحرب الأهلية خائن
السيد نصر الله: نحن من دعاة الشراكة الوطنية في بناء الدولة العادلة والقادرة والتعاون من أجل إخراج لبنان من أزماته
السيد نصر الله: كل ما نطلبه أن لا يطعن أحد في الدولة المقاومة في ظهرها وأن لا يتآمر عليها
السيد نصر الله: ما يجب أن نطمح إليه جميعاً هو صورة دولة عادلة وقادرة تمارس الإنماء المتوازن ولا تميز منطقة عن أخرى
السيد نصر الله: الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان يحتاج إلى خطة من دون تحويل لبنان إلى بلد مرتهن
السيد نصر الله: إصرار الدولة على عدم فتح أبواب أمام شركات شرقية مراعاة لأميركا يعني لن نتقدم في الوضع الإقتصادي والمعيشي
السيد نصر الله: لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً ولا يجوز أن يحوّله السياسيون إلى بلد متسول وذليل وهذا ما يحصل اليوم
السيد نصر الله: الغرف السوداء التي كانت تدير الأوضاع منذ 3 سنوات أعطت إيعازا لأصدقائها بتحييد أموالهم في المصارف
السيد نصر الله: لا نثق بالعدو ولا برسائله ولا بتصريحات رئيس حكومته ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا ستبقى لحين انتهاء مناوراته
السيد نصر الله: الرسالة العلنية أو الضمنية للعدو هي نتيجة قوة وحضور المقاومة
الرئيس بري: نعتبر كل متر مكعب من الغاز والنفط المقابل للحدود حقا فلسطينيا مغتصبا ولن نفرّط بحقنا ودمنا تحت أي ضغط وتهديد
الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة: معركة سيف القدس علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو
أبو حمزة: استطعنا في المقاومة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال أن نتراجع عنها
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني وتهديداته الواهية ويدنا على الزناد للرد على أي تغول
كتائب شهداء الأقصى: أي معركة قادمة مع العدو ستكون مختلفة عن سابقتها لأن المقاومة لديها الكثير من القدرة على لجم العدو
حركة الجهاد الإسلامي: لم تكن معركة سيف القدس مجرد محطة بل تحولت إلى نهج وبرنامج عمل للشعب الفلسطيني الذي يقف متأهباً
الجهاد الإسلامي: التطبيع مع عدو الأمة لن يحقق لأصحابه شيئاً فالكيان الذي اهتزت صورته وضرب أمنه هو أوهن من بيت العنكبوت
رئيس حكومة العدو: مناورة "عربات النار" تحاكي مواجهة متعددة الجبهات لا نبحث عنها ولا نريدها لكننا مستعدون لأي سيناريو
إعلام العدو: هجمات إلكترونية على مواقع "إسرائيلية" من بينها موقع شركة "إيجد" للحافلات
رئيس الوفد الوطني اليمن: بنود الهدنة واضحة تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لرحلات محددة
محمد عبد السلام: من يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الصحافية شيرين ابو عاقلة بعد اصابتها بنيران الاحتلال في مخيم جنين
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وفق جدول زمني مناسب
الدفاع الروسية: إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية خلال محاولة قوات كييف لاستعادة جزيرة زمييني وحصيلة جثث "النازيين" بلغت 30
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
الدفاع الروسية: إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية خلال محاولة قوات كييف لاستعادة جزيرة زمييني وحصيلة جثث "النازيين" بلغت 30
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة صانور جنوب جنين
منذ 48 mins
11 May، 2022
عاجل
بلدة صانور
جنين
التعليقات
ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الصحافية شيرين ابو عاقلة بعد اصابتها بنيران الاحتلال في مخيم جنين
قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اقتحام بلدة رمانة غرب جنين ومداهمة منازل عائلة صبيحات والرفاعي
فلسطين: إصابة شاب في بلدة رمانة غرب جنين خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة