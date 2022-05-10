تقرير حول الأسرى داخل سجون الاحتلال

عبد الناصر فروانة

سلطات الاحتلال أصدرت نحو (552) قرار اعتقال اداري منذ مطلع العام الجاري. منها (258) قرار جديد وتشكل قرابة (46.7%)، و(294) قرار تجديد الاعتقال الاداري وتشكل ما نسبته (53.3%) من اجمالي القرارات الصادرة منذ بداية العام 2022.

ان الارقام الموثقة خلال هذا العام تشير بوضوح الى تصاعد قرارات الاعتقال الاداري مما ادى الى ارتفاع اعداد المعتقلين الاداريين داخل سجون الاحتلال، بالرغم من مقاطعة المعتقلين الاداريين للمحاكم الاسرائيلية، الامر الذي يدفعني الى دعوة الكل الفلسطيني، داخل وخارج السجون، الى البحث عن خطوات اخرى لمواجهة الاعتقال الاداري، فالواضح، ان مقاطعة المحاكم وحدها لن تحدث التغيير المأمول، وهذا ما قلنا في البداية، لذا وجب علينا اليوم اللجوء الى خيارات اخرى ضمن رؤية متكاملة لتقليص قرارات الاعتقال الاداري وصولا الى اغلاق هذا الملف.

قائمة “جنرالات الصبر”، وهو المصطلح الذي يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، ترتفع اليوم الى (37) أسيرا بعد انضمام الاسير أحمد محمود كعابنة “53 عاما من أريحا والمعتقل منذ 26 نيسان1997ويقضي حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

المصدر: بريد الموقع