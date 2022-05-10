ايران.. إنتاج مادة لاصقة لتقوية اجزاء السيارة بتقنية النانو

نجحت شركة ايرانية معرفية بتصميم وتصنيع مادة لاصقة لتقوية اجزاءالسيارة بواسطة تقنية النانو ، ما أدى إلى تحسين جودة الأجزاء الوظيفية في صناعة السيارات.

وافاد مراسل وكالة فارس، انه يتم استخدام هذه المادة اللاصقة التي تنتجها شركة “عايقخودرو توس” المعرفية Toos Khodro Insulation Company ، في اجزاء مهمة من هيكل السيارة، مثل السقف والأبواب والأعمدة والصندوق الخلفي للسيارات وما إلى ذلك ، لتقوية الهيكل وزيادة القوة الميكانيكية.

وتعتمد المادة اللاصقة على راتنجات الايبوكسي الخالية من المذيبات والـ PVC ، وهي مغلفة بألياف زجاجية ولديها قوة عالية.

ويميز هذا المنتج بقوة اللاصق المتفوق لسطح المعدن، حتى مستوى أسطح زيتية ودهنية، لذلك ، فإنه يزيد من مقاومة التآكل للركيزة.

المصدر: فارس