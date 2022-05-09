الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نعلن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها “عربات النار” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 23:36

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نعلن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها “عربات النار”

منذ 1 ساعة 9 May، 2022
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