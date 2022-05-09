بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة السيد نصرالله خلال المهرجان الإنتخابي في الجنوب

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة على موعد مع شعبها في الخامس عشر من أيار لتحقيق الانتصار في حرب تموز السياسية.

وفي كلمة له خلال المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله بالتزامن في مدينتي صور والنبطية، دعا السيد نصرالله إلى المشاركة الكثيفة في دعم المقاومة وحلفائها لأنها كفيلة بأن تدافع عن لبنان وتحميه ولكي يتمكن من استخراج ثروته النفطية والغازية ويخرج من ضائقته المعيشية.

وأكد السيد حسن نصرالله ان المقاومة جاهزة للدفاع عن لبنان والرد على العدو الصهيوني اذا ما ارتكب اي خطأ في مناوراته التي يجريها.

واتهم الامين العام لحزب الله من يرفع شعار نزع سلاح حزب الله بتجاهل حقيقة التهديدات الاسرائيلية وانكار الانجازات الوطنية العظيمة التي حققتها المقاومة.

وشاركت حشود غفيرة في مهرجان الجنوب الانتخابي، حيث ضاقت بها الباحات والشوارع المحيطة.

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المصدر: المنار