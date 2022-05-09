الصين تؤكد لأستراليا نواياها السلمية في تعاونها مع جزر سليمان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها “ستطور التعاون السلمي في مجال الأمن مع جزر سليمان ولا تخطط لممارسة ضغط بهذه الصورة على أي دولة أخرى”.

وجاء في بيان صدر الاثنين على خلفية المشاورات بين ممثلي وزارتي الخارجية الأسترالية والصينية بشأن الوضع في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ والتي جرت في الأسبوع الماضي “تتعاون الصين مع جزر سليمان في مجال الأمن، على أساس قواعد القانون الدولي، ولا يتناول هذا التعاون أي دول أخرى ولا يستهدفها”.

وأكد البيان أن “تعزيز الاتصالات بين بكين وجزر سليمان لن يؤدي إلى اشتداد الخلافات مع دول المنطقة، بل بالعكس، فإنه يساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار”، مضيفاً “لا تسعى الصين إلى تحقيق أي مصالح أنانية ولا تسعى إلى (توسيع) دائرة نفوذها”.

وسبق أن حذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة سترد إذا نشرت الصين وفقاً للاتفاقية حول التعاون في مجال الأمن مع جزر سليمان منشآت عسكرية صينية في أراضي هذه الدولة.

المصدر: روسيا اليوم