ضابط أمريكي: الأسلحة الأمريكية بيد الأوكرانيين عديمة الفائدة

أكد الضابط السابق في المخابرات الأمريكية سكوت ريتر أن عدم قدرة الجيش الأوكراني على صيانة وإصلاح المعدات العسكرية التي نقلتها الولايات المتحدة إليه، سيجعلها عديمة الفائدة.

وأشار ريتر إلى القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل 33 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأكد أن القوات الأوكرانية يجب أن تتلقى الأسلحة الثقيلة وبشكل خاص المدافع والعربات المدرعة، وأن الهواة يتحدثون عن الإستراتيجيات، بينما يتحدث المحترفون عن اللوجستيات.

وأشار إلى أنه في حال تعطلها لن يتمكن الأوكرانيون من استخدام الأسلحة الأمريكية.

ووفقا له فإن مدفعية M177 أخف من سابقتها M198، مما جعلها غير مستقرة عند الإطلاق وتتآكل بسرعة كبيرة جدا في القتال.

حيث تتراجع الفعالية القتالية لـM177 في اليوم الرابع من الاستخدام، وتصبح المدافع غير فعالة في القتال في غضون أسبوع.

وشدد على أن نفس الصعوبات تنتظر القوات الأوكرانية في المدرعات الأمريكية M133 والفهود الألمانية.

المصدر: روسيا اليوم