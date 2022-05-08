استشهاد فلسطيني من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بنيران الاحتلال الاسرائيلي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 20:24

استشهاد فلسطيني من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بنيران الاحتلال الاسرائيلي (وكالة يونيوز)

منذ 47 mins 8 May، 2022
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