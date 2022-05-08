انتخابات الخارج مستمرة في مرحلتها الثانية ونسب الاقتراع متفاوتة

تتواصل المرحلة الثانية من الانتخاباتِ النيابية في الخارج، مع انطلاقها في القارةِ الاميركية بحسب فارقِ التوقيتِ العالمي، فيما اقفلت اقلامُ الاقتراعِ في استراليا. وقد سُجِّلت في سيدني شكاوى من بينها الفوضى والبطءُ في سيرِ العمليةِ الانتخابيةِ والاقتراعُ من دونِ توقيعٍ ووجودُ هيئةِ القلمِ خلفَ العازلِ معَ الناخبين. وشهدت الساعاتُ الماضيةُ إقبالاً في الاماراتِ والمانيا وفرنسا وايطاليا وسطَ مشاركةٍ للناخبينَ في عددٍ من الدول الافريقية.

واشارت سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر الى ان نسبة الاقتراع في روما مرتفعة مع توقع بمزيد من الاقبال، كما شهدت اقلام الاقتراع في ميلان اقبالاً كثيفاً من اللبنانيين.

القنصل الفخري في فلورنسا شربل شبير اشار الى ان العملية الانتخابية تجري بانتظام على الرغم من بعد المسافات امام اللبنانيين للتنقل بين المناطق والمدن الايطالية.

المصدر: قناة المنار