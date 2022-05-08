إقفال صناديق الإقتراع في سيدني وملبورن وكانبيرا وبريزبن في استراليا (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 15:54

إقفال صناديق الإقتراع في سيدني وملبورن وكانبيرا وبريزبن في استراليا (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 29 mins 8 May، 2022
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