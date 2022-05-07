باكو تنفي اتهامها بقصف منجم للذهب في منطقة الحدود مع أرمينيا

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية اتهامات وزارة الدفاع الأرمنية بقصف الجيش الأذربيجاني منجم “زود” للذهب بالمنطقة الحدودية، وإصابة عدد من عماله.

وجاء في البيان: “المعلومات التي نشرتها الصحافة الأرمينية حول القصف المزعوم من قبل وحدات من الجيش الأذربيجاني على أراضي منطقة كالباغار على الحدود للعمال الأرمن في منجم زود هي كذب وتضليل، ونحن ندحض هذه المعلومات بشكل قاطع”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في وقت سابق، عن قصف الجانب الأذربيجاني لمواقعها القتالية، وكذلك لمنجم “زود”.

وقالت في بيان: “أطلقت القوات المسلحة الأذربيجانية نيران الأسلحة النارية من عيارات مختلفة على المواقع العسكرية للقوات المسلحة الأرمينية الواقعة في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وكذلك في اتجاه منجم للذهب”.

وأضافت: “نتيجة لذلك، أصيب عدد من العمال بجروح، ولا شيء يهدد حياتهم”.

المصدر: تاس