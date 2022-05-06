ايهود باراك يتخوف من أن يزول كيان الإحتلال قبل الذكرى الـ 80 لتأسيسه

أبدى رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك تخوفه من تعرض كيان الاحتلال إلى “لعنة” العقد الثامن وأن يزول قبل حلول ذكرى “تأسيسه” الـ 80.

وفي مقالة له نشرت عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكر باراك: “خلال التاريخ اليهودي فإنه لم تعمر لليهود دولة لأكثر من 80 سنة إلا في فترتين، فترة الملك داوود وفترة الحشمونائيم، وفي كلا الفترتين فإن بداية تفكك كليهما كانت في العقد الثامن”.

وأضاف قائلاً: “تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة، وهي الآن في عقدها الـ 8 وأنه يخشى أن تنزل بها لعنة العقد الـ 8 كما نزلت بسابقتها”.

وأشار باراك إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الـ 8 فأمريكا نشبت فيها الحــرب الأهلية في العقد الثامن من عمرها، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن، وألمانيا تحولت إلى دولة نـازيـة في عقدها الثامن وكانت سببًا في هزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار وانفرط عقده.

المصدر: اعلام العدو