الشيخ يزبك: الولايات المتحدة الأميركية تقوم بابتزاز لبنان للخضوع والاستسلام

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان “الولايات المتحدة الأميركية والسفيرة شيا تقومان بابتزاز لبنان للخضوع والاستسلام، ومنعه من الحصول على الكهرباء والغاز، ما دام لا إعفاء من قانون قيصر”.

وقال الشيخ يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة(ع) في بعلبك “بدأ الانتخاب في الخارج اليوم ونأمل أن يأتي يوم 15 أيار، ليكون الرد على رهانات الخارج وأزلامه داخليا، الذين شغلهم الشاغل المقاومة وسلاحها والافتراءات الكاذبة وتحميل المقاومة وشعبها مسؤولية الانهيار الذي كانوا هم وأسيادهم سببه، وعلى راسهم الشيطان الأكبر أميركا”.

وأضاف الشيخ يزبك “إننا من منطلق المسؤولية نهيب بشعبنا أن يكون الرد في صناديق الاقتراع لنحدد هوية لبنان بأنه دولة عربية ذات سيادة واستقلال، ونبني دولة قوية عادلة ونحميها من كل تهديد اسرائيلي وأسياده الذين يحاصرون ويمنعون المواطنين من حقوقهم ولقمة عيشهم، ولم يكتفوا حتى كان القرار بإغراق لبنان بالعتمة، لقد آن الأوان للعمل على الخيارات الأخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام