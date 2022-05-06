التحكم المروري : قطع السير على الكورنيش البحرية محلة الروشة باتجاه الرملة البيضاء بسبب اشغال في المحلة وتحويل السير الى طرق فرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 12:48

التحكم المروري : قطع السير على الكورنيش البحرية محلة الروشة باتجاه الرملة البيضاء بسبب اشغال في المحلة وتحويل السير الى طرق فرعية

منذ 1 ساعة 6 May، 2022
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