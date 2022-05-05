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May 5 2022 - 09:18

ماكرون يؤيد منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي

منذ 49 mins 5 May، 2022
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أخبار دولية - فرنسا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييده لمنح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك صادر في ختام اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في باريس، مساء الأربعاء، أن “فرنسا أكدت دعمها الثابت لحصول الهند على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك العضوية في مجموعة الموردين النوويين”.

وأكدت باريس استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الهند في إطار مجموعة العشرين.

وشدد البيان المشترك على أن فرنسا والهند شريكان استراتيجيا منذ 1998، وتأملان في تعميق وتوسيع التعاون.

وأشار إلى العمل المشترك في مجالات الأمن والتجارة والاتصالات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، كما عبر الجانبان عن الأمل بمواصلة التعاون في المجال الدفاعي.

المصدر: وكالات

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