فوج حرس بيروت: منع المتسولين والباعة المتجولين وماسحي الأحذية من التواجد في عدد من شوارع وتقاطعات العاصمة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي أدت الى ازدياد وتفاقم ظاهرة التسول تحت مسميات كثيرة يقوم أصحابها بامتهان التسول تحت هذا الستار، الأمر الذي ارتد سلبا على تنقل المارة وأصحاب المحال التجارية والمطاعم وغيرها، جراء الممارسات التي تنتج عنهم.

إزاء ذلك وبناء للتعليمات السابقة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود المتعلقة بهذا الموضوع، قام رجال فوج حرس مدينة بيروت بتكثيف دورياته في الشوارع والتقاطعات وامام اشارات المرور التي تعتبر أماكن رئيسية لتجمعهم، وقد تم منع المتسولين والباعة المتجولين وماسحي الأحذية من التواجد في تلك الأماكن ومن ممارسة ازعاجهم على المواطنين والمارة وأصحاب المحال ورواد المطاعم وغيرهم، حيث تم طردهم من تلك الشوارع.

كما قام رجال فوج الحرس بدوريات على الكورنيش البحري لمدينة بيروت لقمع المخالفات والباعة الجوالين والبسطات التي تفترش الكورنيش البحري بشكل غير قانوني.

على أن تبقى دوريات فوج الحرس مستمرة في كافة أرجاء العاصمة بيروت على مدار الساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام