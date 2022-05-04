النائب حسن عزالدين: للمشاركة الواسعة في الانتخابات.. وصندوق الاقتراع سيرسم معالم ومستقبل هذا الوطن

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين، خلال رعايته اختتام مهرجان رياضي في محلة الحوش بمدينة صور، أن “البعض رفعوا شعارات سياسية لا علاقة لها بالتنافس الانتخابي الذي يريد أن يبني هذا البلد”.

وقال “نخوض تنافساً لأجل أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة جداً، وبالتالي نحن نعمل ونواجه ليس من أجل فوز لوائح حزب الله وحسب، وإنما من أجل فوز اللوائح الوطنية التي شكلت من خلال التحالفات ما بين حزب الله وحلفائه على مستوى الوطن، لأن لوائحنا هي لوائح وطنية، ونتنافس لأجل أن تنتصر وتفوز بهذه الانتخابات، لا سيما وأن هذا الفوز سيرتب مشهداً سياسياً جديداً يريد أن يعالج أزمات البلد، ويحل ما يعاني منه الناس، مما يشكل بداية أمل بوطن نعيش فيه بكرامة وحرية”.

وختم عز الدين بالدعوة “للمشاركة الواسعة والفاعلة في الاستحقاق الانتخابي في الـ 15 من أيار والاقتراع للمقاومة، لأننا سنرسم معا من خلال صندوق الاقتراع معالم ومستقبل هذا الوطن الذي نريده أن يكون على شاكلة الشهداء الذين رووا هذا الوطن بدمائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية