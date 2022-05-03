الرئيس رئيسي يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث رئيس الجمهورية “اية الله سيد ابراهيم رئيسي”، رسائل تهنئة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، الى الدول الاسلامية قادة وشعوبا.

واعتبر الرئيس رئيسي في برقيات التهنئة، ان عيد الفطر هو يوم يعود الانسان فيه الى فطرته الالهية ويكافأ المحسنون على طاعاتهم وعباداتهم في ختام شهر رمضان؛ متطلعا بان ينعم الله تعالى ببركة هذا الشهر الفضيل على المسلمين بالسعادة والاجر الجزيلين.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن امله، بهذه المناسبة السعيدة، في تعزيز اواصر الاخوة والوحدة بين اصال الامة الاسلامية وبما يصب في تحقيق القيم الاسلامية السامية، ونهاية الصراعات والنزاعات وارساء السلام وتقليص هيمنة الظالمين في ارجاء البسيطة.

المصدر: وكالة ارنا