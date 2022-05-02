كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذت ليل الجمعة الماضية وتؤكد أنها حلقة في سلسلة ردودها على العداون على الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 21:04

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذت ليل الجمعة الماضية وتؤكد أنها حلقة في سلسلة ردودها على العداون على الأقصى

منذ 7 mins 2 May، 2022
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