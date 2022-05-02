حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا

قالت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسي، باربارا بومبيلي إن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الطاقة المزمع عقده اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء صحفي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، “جاري إعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، لكن لن تقوم موضوع النقاش في مجلس وزراء الطاقة، اليوم الاثنين، هذا الملف سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة.

وبينت الوزيرة أن اللقاء اليوم سوف يركز بشكل رئيسي على ملف الغاز.

وأمس الأحد، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يحظر استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات في روسيا منشأها دول غير صديقة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، ضمن حزمة قوانين جديدة تهدف لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وورد في نص المرسوم “من أجل تعزيز استقرار وأمن إدارة مصادر المعلومات في الاتحاد الروسي، قررت: إنه اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، يُحظر على المؤسسات استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات منشأها دول ترتكب أعمالًا عدائية ضد الاتحاد الروسي وكياناته القانونية وأفراده، أو تنتجها مؤسسات خاضعة للولاية القانونية لتلك الدول أو خاضعة لسيطرتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تابعة لها”.

ووقع بوتين أيضًا قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

المصدر: سبوتنيك