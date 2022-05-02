إسبانيا: تعرض هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لتجسس “خارجي” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2022 - 14:46

إسبانيا: تعرض هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لتجسس “خارجي”

منذ 2 ساعة 2 May، 2022
626f98d54c59b73f3937dae2
أخبار دولية - اسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، تعرضت لتنصت “خارجي”، عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

ووصفت الحكومة في بيان، التنصت على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، بأنه “تدخل غير شرعي”.

وبحسب وكالة “فرانس برس” أكد فيليكس بولانوس، وزير شؤون الرئاسة الإسبانية، النبأ، قائلا: “هذا ليس افتراضا، إنها وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021″، مضيفا: “نريد أن تتحقق العدالة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة