وزير الداخلية ترأس اجتماعا لمجلس الامن المركزي لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية حول الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 16:36

وزير الداخلية ترأس اجتماعا لمجلس الامن المركزي لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية حول الانتخابات

منذ 2 ساعة 30 April، 2022
الوزير بسام المولوي
لبنان

ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا لمجلس الامن المركزي في الوزارة  حيث تم البحث بإستكمال التحضيرات اللوجستية والامنية للانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل.

بعد الاجتماع، قال مولوي: “كان هناك اصرار وجهوزية على انجاح العملية الانتخابية. وسبق ان عقدنا لقاءات ثنائية مع كل الاجهزة الامنية لتنسيق الخطة بين كل الاجهزة الامنية. وكان الاستعداد والجهوزية قائمين ليوم الانتخاب وما قبله”.

وتابع: ” الاجتماع اليوم لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وأكد لنا الجميع الإصرار على إنجاح الانتخابات ونؤكد جهوزية القوى الأمنية على كل المستويات الامنية واللوجستية

وردا على سؤال، قال: “نحن كأجهزة امنية يد واحدة ونحن متيقظون جدا استعدادا ليوم الانتخاب، وهي قامت بخطوات استباقية لا يمكن الاعلان عنها واتخذت القرارات بكل شيء”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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