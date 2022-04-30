الوزير مولوي: الأجهزة الأمنية جاهزة بشكل تام للحفاظ على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 13:54

الوزير مولوي: الأجهزة الأمنية جاهزة بشكل تام للحفاظ على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات

منذ 35 mins 30 April، 2022
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