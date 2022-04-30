الأسد يصدر عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الإرهابية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل ما عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا جاء فيه” أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30أبريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته”.

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.

المصدر: روسيا اليوم