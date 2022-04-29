باسيل: سنبقى أصحاب مشروع وطني يؤمن بالدولة العلمانية

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال افطار رمضاني أقامه في البترون “إننا لسنا أصحاب مشروع طائفي بل إننا كنا وسنبقى أصحاب مشروع وطني يؤمن بالدولة العلمانية ولا يقبل أن يتعرض أي مُكّوِن للظلم”.

وتابع باسلي “نقول لأهلنا السُّنة في لبنان، اننا لن نقبل بأن يستقوي عليكم أي طرف خارجي أو مكون لبناني”، واضاف “نحن من الاساس لم نقبل بأن تتعرضوا للغدر أو للخيانة من أي طرف داخلي أو خارجي وقفنا الى جانبكم بمراحل كثيرة وهذا أقل واجبنا، ونأمل أن لا تحتاجوا لمرة أخرى أن نقف الى جانبكم، لكن بالطبع ستجدوننا الى جانبكم”.

واوضح باسيل “نقول أيضاً لأهلنا الشيعة في لبنان، اننا لن نقبل أبداً بأن يعزلكم أي طرف في الخارج أو أي تجمّع لمكوّنات لبنانية في الداخل، اننا من الاساس لم نقبل بعزلكم عام 2005 ولا بضربكم عام 2006، وقفنا أيضاً الى جانبكم وهذا واجبنا الدائم”، وتابع “نقول للإثنين الطائفتين السنية والشيعية الكريمتين، لا تقبلوا أن يكون هناك تكرار لمسألة إقصائنا، لأننا في النهاية لا نقوى إلا ببعضنا، كل خارج يستعملنا لهدف ولأجندة ولغاية تزول وتنتهي ورقة استعمالنا، أما نحن كلبنانيين فلا يستعمل أحدنا الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام