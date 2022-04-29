ايران تحيي يوم القدس العالمي: تحرير القدس قضية مبدئية.. وإدانة لكل أشكال التطبيع

وجاء في البيان الذي تلي في المسيرات في جميع المدن الايرانية أن “يوم القدس هو رمز وحدة وتلاحم الأمة الاسلامية مقابل مؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار، كما أكد ضرورة تعزيز المقاومة ضد الصهيونية”.

ودعا البيان “المنظمات الدولية والاقليمية الى اتخاذ مواقف حاسمة وعملية تؤكد على ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو عودة اللاجئين الفلسطينيين واجراء استفتاء شامل وحر يضمن مستقبل فلسطين ووحدة اراضيها ( من البحر الى النهر) ورفض اي حلول استعراضية وظالمة”.

كمل رأى بيان مسيرات يوم القدس العالمي أن “الهزائم المتعاقبة لأمريكا والكيان الصهيوني والرجعية الوهابية في منطقة غرب آسيا والتي اثبتت خطأ مقولة أن الجيش الصهيوني لايقهر وأن أمنه لا يُخرق هي دليل واضح على افول الصهيونية ونظام الهيمنة في المنطقة”.

كما انتقد البيان بشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان “تجاه التمييز العنصري وعمليات الابادة والجرائم ضد البشرية التي يمارسها الكيان الصهيوني”.

ورأى البيان أن “امريكا ونظامها الفرعوني الارهابي هي العدو رقم واحد” ، كما ادان بشدة خروقات الادارة الامريكية وسلوكها الاستكباري تجاه حقوق ايران النووية، مؤكداً دعم الوفد الايراني المفاوض في مطالبه بإلغاء جميع انواع الحظر والتحقق من ذلك.

وأشار البيان الى أن “الاقتدار الايراني والقوة الصاروخية الرادعة والنفوذ المعنوي المؤثر في المنطقة والشموخ الذي تحقق بفضل جهاد القوات المسلحة وخاصة حرس الثورة الاسلامية تحت راية شهيد القدس الفريق قاسم سليماني ، كل ذلك يعد ذخيرة استراتيجية للبلاد”، داعيا الى “استمرار استراتيجية تعزيز القوة الدفاعية الرادعة”.

وحذر البيان “اعداء ايران من أي عبث يستهدف البنية الدفاعية للبلاد “، معتبرا ذلك “خطاً احمر سيتم الرد الحاسم والمدمر على كل من يتجاوزه”.

هذا وقد شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني في مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة.

وقد انضم قائد فيلق القدس الى صفوف المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي من اعضاء لواء فاطميون المتشكل من المجاهدين الافغانيين المقاومين. وقد بدأت المسيرة الكبرى في مدينة مشهد المقدسة انطلاقا من ساحة 15 خرداد باتجاه الحرم الرضوي الشريف.

وقد اعلن الامام الخميني الراحل (رض) آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا للقدس، تشارك فيه جماهير الأمة الأسلامية في انحاء العالم في مسيرات حاشدة لنصرة المسجد الاقصى الشريف ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نضاله ومقاومته.

وبعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، جرى الترتيب لتنظيم مسيرات كبرى بالتزامن مع ايران في أكثر من 90 دولة على شكل مسيرات وتنديد بالكيان القاتل للاطفال ودفاعًا عن شعب فلسطين المظلوم والقدس الشريف.

وقد أعلن المسؤولون و مختلف اجهزة الدولة والمؤسسات الثورية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مشاركتهم في مسيرات يوم القدس العالمي الى جانب الصائمين من ابناء الشعب الايراني للتنديد بظلم واضطهاد الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني. وتتوجه مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة الايرانية طهران عبر عشر مسارات محددة وصولا إلى جامعة طهران.