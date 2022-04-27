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April 27 2022 - 18:40

تدابير سير غدا في محيط قصر الأونيسكو بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

منذ 33 mins 27 April، 2022
قصر الاونيسكو
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب عند الساعة 14:00 من يوم غدٍ الخميس 28-4-2022، جلسةً في قصر “الأونيسكو” – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 9:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

* منع مرور السير:
–     القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
–    داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
–    عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
–    عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
–    تحت نفق صائب سلام، وتحويله اعتباراً من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
–    من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر- الروشة.

*تحويل السير القادم من:
–    نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.
–    تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
–    ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.
–    ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
–    “السمرلاند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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