الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 13:48
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الامام السيد علي الخامنئي: الفلسطينيون يقدمون تضحيات كبيرة والكيان الصهيوني يقوم بارتكاب أفظع الجرائم بدعم من أمريكا
الامام الخامنئي: الخطأ الكبير هو ان نعتقد بأن طريقة مساعدة فلسطين تكمن في التواصل مع الصهاينة
قادة محور المقاومة يتحدثون في "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: محور المقاومة المتعاظم يجب ان يسمى محور القدس انها النقطة المركزية الجامعة
السيد نصرالله: من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية وقوى ومقاتلون أولو بأس شديد عقولهم وعيونهم وقلوبهم شاخصة الى القدس
السيد نصرالله: نحن وكل الشرفاء في هذه الامة على موعد مع القدس والصلاة فيها هذا عهدنا مع القدس ومع شعبنا الابي
السيد نصرالله: ما نتعرض له من حصار وعقوبات وتضييق دولي واقليمي وداخلي هدفه الاساسي هو التخلي عن القدس وفلسطين
السيد نصرالله: كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة وانتقلنا من نصر الى نصر نحن بعون الله نقف على مشارف النصر الكبير
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى مرابطا حتى يسقط أوهام العدو الصهيوني ويحقق النصر
النخالة: الحاج قاسم سليماني كان شهيدا للقدس يجوب كل بقاع الارض مساندا ومدافعا حتى ارتقى شهيدا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: شعبنا في كل أماكن تواجده أفشل المخطط الصهيوني تجاه المسجد الاقصى
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمه صبري: القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم والمسؤولية مشتركة لدى جميع العرب والمسلمين
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يوم القدس مناسبة لتذكير الامة بمسؤولياتها تجاه فلسطين
السيد الحوثي: الشعب اليمني انطلاقا من مبادئه الاسلامية ثابت على موقفه الواضح الصريح بالتمسك بحق الشعب الفلسطيني
آية الله الشيخ عيسى قاسم: شعوب الأمة معنية بالدفاع عن حرم الاسلام وقدسيته وعزته وصفائه
رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري: نشهد اليوم تطور المقاومة بالعراق عددا وعدة متخذة من تحرير القدس هدفا ساميا ومقدسا
الشيخ علي الخطيب: على شعوب الأمة المسارعة لإحياء يوم القدس بكل أشكال التضامن المعبرة عن مواقفهم الثابت من فلسطين
المتحدث بإسم أنصار الله محمد عبد السلام : أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون إعادة فتح مطار صنعاء الدولي
عبد السلام : دول العدوان تتحمل كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة وعلى الامم المتحدة تحمل المسؤولية
فلسطين المحتلة: استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين خلال تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
مصدر عسكري سوري: استشهاد 4 جنود سوريين خلال العدوان الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم
مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة تحشيداً لإحياء يوم القدس العالمي واستجابة لدعوة آية الله الشيخ عيسى قاسم
الحشد الشعبي والقوات الأمنية يواصلان لليوم الخامس عملية "الإرادة الصلبة" غرب الأنبار للقضاء على بقابا إرهابيي داعش
الرئيس بوتين: لا علاقة للجيش الروسي بما حصل في بوتشا ودونيتسك ولوغانسك طلبتا مساعدة عسكرية بعد انتهاكات نظام كييف
الدفاع الروسية: دمرنا بصواريخ "كاليبر" شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة وردتها واشنطن ودول أوروبية للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: ضربات سلاحنا الجوي أدت إلى القضاء على 120 قومياً متطرفاً ودمرت 59 موقعاً عسكرياً بأوكرانيا
وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى عدة شرق البلاد
شركة غازبروم الروسية: وقف إمدادات الغاز بشكل كامل لشركتي "بولغارغار" البلغارية و"جي نيج" البولندية لعدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سدد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني (روسيا اليوم)
منذ 25 mins
27 April، 2022
البرلمان البريطاني
الخارجية الروسية
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