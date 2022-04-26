الإطاحة بأحد منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في تونس

ألقت فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية سوسة وسط شرقي تونس مساء يوم الاثنين القبض على أحد منظمي عمليات الإبحار غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إنه كهل أربعيني ومحل تفتيش، وصادرة بحقه بطاقة جلب من أجل تنظيم عمليات “حرقة” (هجرة غير نظامية).

وأفاد الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش في تصريح لـ”موزاييك”، بأن الأمن رصد تحركات المشتبه به منذ أيام ونصبت له كمينا محكما أمكنها من الإطاحة به.

وأكد كريم بلحوش أن تم ضبطه وهو بصدد ممارسة الرياضة بإحدى غابات الزيتون بأحواز مدينة هرقلة من ولاية سوسة.

المصدر: وكالات