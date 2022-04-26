الأرجنتين تستعد لإطلاق إنتاج لقاح “سبوتنيك-V” الروسي الكامل على أراضيها

يواصل مختبر “ريتشموند” الذي ينتج اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” في الأرجنتين استعداده لإطلاق مصنعه للإنتاج الكامل للقاح في البلاد.

وقال مصدر مطلع: “فيما يتعلق بمشروع إنتاج “سبوتنيك-V” الكامل في المصنع الجديد الذي يبنيه المختبر، لم يتم تعليق أنشطة نقل التكنولوجيا، وسيتم إطلاق العمل في المصنع في أكتوبر- نوفمبر من هذا العام”.

ويعمل مختبر ريتشموند على نقل تكنولوجيا إنتاج لقاحات فيروس “كورونا” من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأكدت المصادر أن المعمل يحتوي حاليا على 1.4 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

المصدر: وكالات