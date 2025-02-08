الأرجنتين | مياه نهر في ضواحي بوينس آيرس تصطبغ بالأحمر والسكان يتهمون المصانع بتلويثه

اصطبغت مياه نهر في ضواحي بوينس آيرس موقتا باللون الأحمر القرمزي الخميس، مما أحدث قلقا لسكان مدينة أفيلانيدا الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من وسط العاصمة الأرجنتينية.

وقالت ماريا دوكوملس، وهي ربة منزل تبلغ 52 عاما وتعيش في المنطقة منذ أكثر من 30 عاما، “لا تحتاج إلى أن تكون مفتشا لترى مدى تلوث نهر ساراندي المسكين”، مشبّهة إياه بـ”جدول من الدماء”.

وقالت وزارة البيئة في مقاطعة بوينس آيرس في بيان إن تحاليل تُجرى على عينات من المياه لتحديد المادة التي تسببت في تغيّر اللون، مشيرة إلى احتمال وجود “صبغة عضوية”.

وعصرا، خفّت حدّة لون النهر الذي يمر عبر منطقة مصانع المنسوجات والجلود على بعد أقل من عشرة كيلومترات من وسط بوينوس آيرس.

واتهمت دوكوملس المصانع في المنطقة بأنها “تلقي النفايات في النهر”، مشيرة إلى أنها سبق أن شاهدت ساراندي يتخذ ألوانا مختلفة في الماضي، منها “الأزرق، والأخضر قليلًا، والوردي، والأرجواني قليلًا، مع طبقة دهنية على السطح تشبه الزيت…”.

المصدر: وكالات