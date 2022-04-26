اجتماع في سرايا جونية أنهى إشكالا بين عناصر الشرطة البلدية وقوى الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 04:30

اجتماع في سرايا جونية أنهى إشكالا بين عناصر الشرطة البلدية وقوى الأمن

منذ 17 mins 26 April، 2022
المنار
المنار
لبنان

تطور اشكال بين عناصر من الشرطة البلدية في جونية وعناصر من قوى الامن الداخلي في فصيلة جونية، الى تضارب وتوقيف عناصر الشرطة البلدية في فصيلة جونية. على الاثر توجه رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح – رئيس بلدية جونية جوان حبيش الى سرايا جونية يرافقه حشد من المواطنين واجتمع مع قائد السرية العقيد سعد كيروز. كما وصل الى السرايا الوزيرة السابقة ندى البستاني، النائبان السابقان منصور البون وفارس سعيد.

بعد انتهاء الاجتماع اسف حبيش ان يساق عناصر الشرطة البلدية الى التحقيق كالمجرمين وهم الذين يسهرون على امن المواطنين، مشيرا الى ان التحقيق انتهى مع عناصر الشرطة  بإنتظار اشارة النيابة العامة للافراج عنهم.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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