غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي عند مفرق ادما ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 12:44

غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي عند مفرق ادما ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

منذ 1 ساعة 25 April، 2022
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