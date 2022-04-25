غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي عند مفرق ادما ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 12:44
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أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: نتوجه إلى أهلنا بطرابلس والشمال وإلى كل العائلات التي أصيبت ونقدم لهم أحر التعازي
السيد نصر الله: ندعو إلى التحقيق السريع في هذه الحادثة لأن ما ينقل وما يتداول عن طبيعة الحادثة وتفاصيلها أمر خطير جداً
السيد نصر الله: ندعو لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين لأن هذا يهدئ الخواطر ويمنع تكرار حوادث من هذا النوع بالمستقبل
السيد نصر الله: ندعو الوزارات والمؤسسات المعنية والحكومة للوقوف إلى جانب العائلات المصابة في مأساتها وفي مصابها
السيد نصر الله: نحن جاهزون لأي شيء يمكن أن يساعد في لملمة الجراح والمساعدة في المساندة في التعبير الحقيقي عن التضامن
السيد نصر الله: يجب التوقف عند هذه الحادثة على المستوى الوطني والرسمي والشعبي لأخذ العبرة منها ومن أسبابها ونتائجها
السيد نصر الله: يجب التأكيد على أهمية تعاون الجميع من أجل تحصين الوضع وعدم السماح لأي أحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة
الإعلام الحربي: العدو الإسرائيلي يطلق عدداً من القذائف من مربض "خربة ماعر" باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان
الإعلام الحربي : القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو ٢٠ قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين ومروحين وزبقين
الإعلام الحربي: سقوط ٦ قذائف بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا و10 قذائف جنوب بلدة الضهيرة و8 قذائف غرب بلدة رامية
الإعلام الحربي: القصف تجدد عند الساعة ٣:٣٠ فجراً حيث سقطت ٩ قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طير حرفا
الجيش اللبناني يواصل عمليات البحث براً وبحراً وجواً عن مفقودين جراء غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: الوزير وليد فياض سيتخذ صفة الادعاء الشخصي على كل من حرض ورصد وخطط وساهم بالاعتداء عليه
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: توقيف المعتدي لا يكفي بل يجب أن ينال عقاباً باسم الشعب اللبناني يحول دون تكرار ما حصل
مواجهات في بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين عقب اقتحامهما من قبل قوات العدو واعتقال عدد من الفلسطينيين
الخارجية الإيرانية: نستنهض المؤسسات الدولية لتسخير طاقتها لدعم الفلسطينيين في مواجهة الممارسات غير الإنسانية للاحتلال
الخارجية الإيرانية: الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية انعقدت في بغداد بمساع عُمانية وكانت إيجابية وتمضي للأمام
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يلتقي وفداً عُمانياً زار صنعاء في إطار جهود مسقط لإحلال السلام
الرئيس المشاط: نجدد التأكيد على الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي يحقق تطلعات اليمنيين في الحرية والاستقلال
نائب وزير الخارجية اليمني: تراجع العدوان عن تسيير الرحلات الجوية جاء بعد إفراجنا أحادياً عن مجموعة كبيرة من أسراه
نائب وزير الخارجية اليمني: تصرف العدوان يعكس عدم وجود أي رغبة لديه في السير نحو السلام والانخراط في إجراءات لبناء الثقة
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجومين لتنظيم داعش الأول ضد أحد مقراته والثاني قرب مجمع سكني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى
فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية بحصوله على أكثر من 57% من الأصوات
ماكرون عقب إعادة انتخابه: لست رئيس فريق بل رئيس الجميع ولا بد من إعطاء أجوبة لمن صوتوا لأقصى اليمين
مقتل شخصين وإصابة ثالث بعدما أطلق عناصر في الشرطة الفرنسية النار على سيارة حاولت صدمهم وسط العاصمة باريس
الرئيس الأميركي يهنئ ماكرون: أتطلع لاستمرار تعاوننا بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديموقراطية ومواجهة تغير المناخ
الرئيس الصيني يهنئ نظيره الفرنسي: أتمنى مواصلة العمل مع الرئيس ماكرون للدفاع عن مبادئ الاستقلال والمصالح المتبادلة
الرئيس الروسي في رسالة تهنئة لماكرون: أتمنى لكم بصدق النجاح في نشاطكم العام والصحة الجيدة
روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: أود أن أعلن عن إعادة دبلوماسيينا إلى أوكرانيا وهذا قد يأخذ بضعة أسابيع
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن بعد عودته من كييف: نعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ربح الحرب إذا كانت لديهم المعدات المناسبة
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي عند مفرق ادما ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
منذ 1 ساعة
25 April، 2022
اوتوستراد جونية
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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