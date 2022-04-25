نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: تراجع التحالف عن فتح مطار صنعاء يعكس عدم رغتهم في السير نحو السلام

أكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي، اليوم الاثنين، أن تراجع تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من قيامنا بالإفراج أحادي الجانب عن مجموعة كبيرة من أسراهم يعكس عدم جديتهم للسير نحو السلام.

وقال العزي في تغريدة على “تويتر” إن “تراجع تحالف العدوان ومرتزقته عن تسيير الرحلات جاء بعد ساعات فقط من قيامنا بالإفراج أحاديا عن مجموعة كبيرة من أسراهم”.

وأضاف إن “هذا عكس بوضوح عدم وجود أي رغبة لديهم في السير نحو السلام وعدم استعدادهم للانخراط في أية إجراءات عملية لبناء الثقة ولا تفسير لموقفهم غير هذا- ع الأقل- حتى يثبتوا العكس”.

المصدر: المسيرة