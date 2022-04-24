الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعزّي بالمأساة التي حدثت في البحر مقابل مدينة طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 23:32

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعزّي بالمأساة التي حدثت في البحر مقابل مدينة طرابلس

منذ 1 ساعة 24 April، 2022
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