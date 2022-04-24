إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية في فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2022 - 23:30

إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية في فرنسا

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة