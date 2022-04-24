مستشار الوفد الايراني المفاوض: الخلافات الداخلية في واشنطن تعرقل التوصل إلى اتفاق بفیینا

واشار مرندي، في تصريح خاص لمراسل “ارنا ” الأحد، الى “عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا”، قائلاً “اعترف الأمريكيون بأن إيران تمكنت من الحصول على تنازلات كبيرة في فیینا، ولهذا السبب استقال بعض أعضاء الوفد الأمريكي خلال المفاوضات”.

واضاف “عندما قدم كبير المفاوضين النوويين الأميركيين المبعوث الخاص لإيران، روبرت مالي تقريراً عن عملية التفاوض إلى الكونغرس الأمريكي تواجه ردود فعل سلبية من قبل أعضاء الكونغرس واعتقدوا أن الفريق الأمريكي تراجع كثيرًا من مطالباتها” .

واعتبر مرندي “قضایا مختلفة کضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات والغاء الحظر وقضية الحرس الثوري الإيراني (شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الارهابیة )، من العوامل الرئیسیة في التوقف المفاجئ للمفاوضات من قبل الولایات المتحدة”.

كما صرّح أنه “لا توجد مشكلة لدى الأطراف الأوروبية والصين وروسيا في مواصلة المفاوضات، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيقرره بايدن لمواصلتها”.